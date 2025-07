TV Brasil começa a exibir série Condor, produção independente do Pará

A TV Brasil exibe o primeiro episódio do seriado paraense Condor, obra independente de dramaturgia, nesta quinta-feira (17), às 23h. A trama da produção acompanha os dilemas de Gabriela, uma jovem que trabalha com a mãe em um ateliê de costura em uma casa na periferia de Belém, mas deseja viajar para longe. . A trama da produção acompanha os dilemas de Gabriela, uma jovem que trabalha com a mãe em um ateliê de costura em uma casa na periferia de Belém, mas deseja viajar para longe.

Com carga emocional forte, a série de ficção mergulha no realismo fantástico e no multiverso. A história investe em um drama amazônico repleto de nuances que sugerem uma jornada interestelar da protagonista. Com dez capítulos de 26 minutos, o seriado desenvolvido pela produtora Visagem por meio do edital Prodav TVs Públicas tem direção e roteiro de Roger Elarrat. Trama de ficção num multiverso de possibilidades Mergulhada nos sonhos do seu mundo dos livros e em pensamentos diversos, a jovem Gabriela (Anne Beatriz) viaja no tempo e descobre novas realidades possíveis do multiverso. A moça trabalha com a mãe Catalendas (Adriana Cruz) no ateliê de costura da família que fica em uma pequena casa na Condor, bairro periférico de Belém.

A personagem principal sonha em viajar para longe, por isso está sempre imersa em livros e ideias sobre outros mundos de contos de ficção científica. Gabriela compartilha suas aspirações com uma amiga e também se envolve com amores. Ao receber uma carta do pai que nunca conheceu, Briela, como a jovem é conhecida, decide colocar em prática um plano para juntar dinheiro para fazer uma viagem cruzando a América do Sul, rumo a Montevidéu. Enquanto se confronta com resistências em casa, a jovem também se debruça em diários sobre sua própria história, como se a vida dela também fosse uma obra de ficção científica. Apesar da intensa rotina, como no dia em que elas precisam refazer o figurino de rouxinol dourado para um espetáculo, Briela tem novos planos, vindos de sentimentos acumulados e metáforas que encontra nos livros que tanto lê. Talvez ela mesma queira se tornar o pássaro, o condor, e voar para bem longe daquela Amazônia urbana.

Além de Anne Beatriz e Adriana Cruz, o elenco da série ficcional paraense reúne no núcleo principal Joyce Cursino, Manuela do Monte, Guto Galvão, Alberto Silva Neto, Ana Marceliano e Claudio Barros. >> Siga o perfil da Agência Brasil no Instagram Valorização do conteúdo independente A série Condor é apresentada pela TV Brasil às quintas no horário de 23h, com horário alternativo durante a madrugada, a partir das 4h30. A produção é um dos conteúdos audiovisuais selecionados pela linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), por meio do Prodav TVs Públicas.

A TV Brasil é um dos canais que mais exibem conteúdo independente nacional. Além de ser uma grande apoiadora da produção de atrações dessa natureza no mercado audiovisual do país, a emissora estimula novos realizadores. Sobre o Prodav O Prodav é uma parceria entre a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para incentivar a produção regional e independente. A proposta é ofertar esse conteúdo para as emissoras públicas de televisão. A EBC distribui o material ao disponibilizar as obras para todos os canais de televisão do campo público que aderirem ao projeto.