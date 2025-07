Parceria entre EBC e UniRV leva nova rádio pública para Goiás

) e a Universidade de Rio Verde (UniRV) inauguraram, na manhã desta segunda-feira (14), a Rádio UniRV 87.1 FM, na cidade de Rio Verde (GO), que passa a integrar a).

A cerimônia de inauguração contou com a presença do diretor-geral da EBC, Bráulio Ribeiro, representantes do governo federal e autoridades locais.

A Rádio UniRV é um novo canal universitário, que se soma à Rede Nacional encabeçada pela EBC e vai retransmitir parte da programação da Rádio Nacional na cidade.

A nova emissora vai ampliar o acesso à informação, educação e cultura no sudoeste goiano, chegando a alcançar mais de 238 mil pessoas na região.

Durante a solenidade, o diretor-geral da EBC, Bráulio Ribeiro, destacou a força do rádio como veículo de comunicação: “O rádio continua sendo atual, mesmo em meio a todas as inovações tecnológicas que vêm acontecendo”, frisou.