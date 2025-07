MPF debate criação de memorial contra a ditadura na Casa da Morte

O Ministério Público Federal (MPF) organizou uma reunião na cidade de Petrópolis, região metropolitana do Rio de Janeiro, para debater a criação de um centro de memória no imóvel conhecido como Casa da Morte.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O local foi usado como centro clandestino de torturas e assassinatos durante a ditadura militar.

Em maio, a 4ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis autorizou que a prefeitura da cidade tomasse posse do imóvel. O processo de desapropriação está em andamento, para que seja desenvolvido o projeto museológico.

O encontro teve a presença de representantes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), da Universidade Federal Fluminense (UFF), das Secretarias Municipais de Turismo e de Educação, do Instituto Municipal de Cultura e do Grupo Pró-Memorial Casa da Morte.



>> Siga o perfil da Agência Brasil no Facebook

Um dos pontos levantados foi a necessidade de integrar município e demais entes envolvidos no projeto, principalmente no que diz respeito às etapas técnicas e estruturais que antecedem a implantação do memorial.