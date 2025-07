Caminhos da Reportagem apresenta projetos ambientais de Itaipu

O episódio, que vai ao ar na TV Brasil , às 23h, mostra projetos que são essenciais para a preservação ambiental, como reflorestamento, proteção de nascentes e da biodiversidade, educação ambiental, reciclagem e aquicultura sustentável. A hidrelétrica foi responsável por 10% da energia consumida no Brasil e 88% no Paraguai em 2024, investindo em sustentabilidade e qualidade.

Desde 1979, um projeto de restauração e proteção da mata ciliar conecta as reservas e os refúgios em torno do reservatório de Itaipu. A engenheira ambiental de Itaipulândia, no Paraná, Rosenei Zaleski explica que o plantio e a restauração foram feitos com plantas nativas da região.

O biólogo Marcos José de Oliveira conta que quando começou a trabalhar em Itaipu, em 1989, ele não via capivaras, onças, macacos. Havia pouquíssimos animais.

“Todas as ações ambientais de Itaipu a gente consegue ver aqui no refúgio. Então ter feito o dever de casa, ter plantado a floresta, a gente viu a fauna retornando por si”, ressalta.

