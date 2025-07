Samba na Gamboa e Mônica Salmaso prestam tributo para A Divina Elizeth

Considerada a maior cantora do país em sua época, Elizeth Cardoso fez a ponte entre a tradição das cantoras do rádio e os movimentos que modernizaram a música brasileira, como a Bossa Nova e a geração dos Festivais. Admirada com diversos apelidos elogiosos no seu tempo, como "A Magnífica" e "A Enluarada", a Divina tinha muitas cantoras que eram suas fãs.

Elas soltam a voz para entoar sucessos como Barracão, Luz Negra, Seresteiro, Sei Lá, Mangueira, Depois de Tanto Amor, Violão Vadio, A Mentira Acaba e Janelas Abertas, músicas de grandes nomes do cancioneiro do país que embalaram a trajetória da talentosa intérprete. Elizeth Cardoso faleceu aos 69 anos, em 1990, no Rio de Janeiro.

Convidada e anfitriã lembram da interpretação marcante da musa e destacam sua importância no cenário nacional. Mônica Salmaso fala sobre o espetáculo "Senhora das Canções" e entoa na atração original da emissora pública, com Teresa Cristina, alguns dos clássicos que marcaram a obra de Elizeth Cardoso.

Os encontros contam, ainda, com uma banda da pesada, comandada pelo lendário Paulão Sete Cordas, que acompanha Teresa Cristina e seus convidados pelo inesgotável repertório do samba brasileiro. A equipe reúne os músicos Eduardo Neves (sopros), João Callado (cavaco), Paulino Dias (percussão), Rodrigo Jesus (percussão) e Waltis Zacarias (percussão).

A nova temporada do Samba na Gamboa que marca a estreia de Teresa Cristina como apresentadora do programa da TV Brasil foi gravada no Teatro Ruth de Souza, no Parque Glória Maria, em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro . O palco para conversas embaladas por hits é um cenário colorido que evoca uma praça na Gamboa - bairro histórico da zona portuária da capital carioca. A presença de plateia é outro destaque da atração.

Cantora e compositora de mão cheia, a diva também tem se revelado uma ótima entrevistadora. Teresa Cristina conduz os papos com muita graça, informação, e, principalmente, emoção. A pesquisa sobre a cultura popular é importante para a artista que, além do sucesso com o grupo Semente e na carreira solo, ganhou ainda mais atenção com as lives que fez nas redes sociais no período da pandemia.

Com novo cenário, pacote gráfico e a trilha sonora de abertura repaginados, o Samba na Gamboa tem janela semanal, aos domingos, às 13h, na programação da TV Brasil, e horário alternativo aos sábados, às 23h.

O público pode curtir os conteúdos exclusivos no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora. As edições também ganham espaço nas ondas da Rádio Nacional aos sábados, ao meio-dia, para toda a rede.