CNU 2025 tem mais de meio milhão de inscritos em uma semana

O CNU é um modelo de seleção inovador, criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que reúne em uma única estrutura vagas para diversos órgãos federais. A segunda edição do CNU oferta 3.652 vagas para 32 órgãos, com provas aplicadas em dois dias — a primeira fase em outubro e a segunda, em dezembro — em centenas de municípios de todo o país.

O passo a passo do processo de inscrição pode ser acompanhado aqui.

Isenção

Nesta quinta-feira (10), a FGV divulgou os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição, que podem ser consultados na Página do Participante do certame, com login único da conta do portal Gov.br.

O candidato que teve o requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição indeferido poderá interpor recurso até as 23h59 de segunda-feira (14). Após esse período, não serão aceitos recursos.