Escolas do Rio terão programa para prevenir violência contra meninas

Coordenado pelas secretarias da mulher, educação e saúde, o programa será realizado em parceria com a organização não governamental Serenas. De acordo com a diretora da organização, Amanda Sadalla, o programa atende também a uma demanda dos próprios estudantes.

"Temáticas como masculinidade saudável, consentimento, respeito e relações saudáveis dentro do tema do enfrentamento à violência contra a mulher precisam fazer parte de um currículo perene, sustentável, que trabalhe ao longo de todo ano".

"As meninas trazem muito o desejo de aprender sobre os seus direitos. Elas dizem: 'se eu sofrer alguma coisa, com quem eu falo, para onde eu vou?', "quais são as leis que me protegem?'. Então, acho que isso é muito significativo".

Ela conta que os meninos também declaram se interessar pelo tema, a partir de seu ponto de vista. "Os meninos também trazem muito o desejo de ser homens diferentes do que os seus pais foram para as suas mães, pais que traíram ou foram violentos. E quando a gente pergunta se eles sabem onde aprender como ser diferentes, eles dizem que não e dizem que gostariam de aprender na escola como se relacionarem de forma mais saudável", explica.