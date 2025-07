COP30: Brasil não está “maquiando” Belém, diz Tereza Campello

A diretora Socioambiental do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),, sede do evento internacional, e não apenas uma maquiagem para que os visitantes de outros países possam ver. Segundo ela, apenas as obras que estão sendo realizadas pelo BNDES, contribuirão para que 500 mil pessoas deixem de viver em áreas vulneráveis, constantemente alagadas.

“Todas as nossas intervenções estão fora das áreas onde os turistas vão passar, provavelmente ninguém vai ver as obras que estamos fazendo. Belém vai deixar de ter 500 mil pessoas que vivem em situação de risco”, disse nesta quarta-feira (9), do seminário A Transição Energética e a Sustentabilidade do Futuro, na sede do BNDES, no Rio de Janeiro.

“Não estamos fazendo isso para maquiar Belém, são obras estruturais, investimentos super estratégicos”, acrescentou. Segundo Campello, apenas duas obras estão no chamado polígono da COP30 – área onde as pessoas que irão para o evento deverão circular.

A diretora também rebateu críticas de que a cidade não está preparada para o evento.