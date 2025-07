Rádio Nacional leva ao ar tributo aos 80 anos de Ivan Lins

Neste domingo (6), atransmite um especial em homenagem aos 80 anos do cantor, pianista e compositor Ivan Lins, um dos maiores nomes da música brasileira. O programa vai ao ar às 22h, com locução de Gláucia Araújo.

O especial destaca desde os primeiros passos do artista, que começou em festivais no final da década de 1960, até o reconhecimento como um dos compositores mais gravados no Brasil e no exterior.

Com mais de cinco décadas de carreira, Ivan Lins construiu um legado marcado por melodias sofisticadas, letras profundas e uma trajetória que dialoga intensamente com a televisão, o rádio e o cenário musical internacional.

O especial da Rádio Nacional também destaca a dimensão internacional da trajetória do artista. Suas composições foram gravadas por nomes como Quincy Jones, Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan. Prêmios como o importante Grammy consolidaram Ivan Lins como um dos poucos brasileiros com carreira sólida no mercado de jazz e música instrumental fora do país.

Com produção de Cezar Faccioli e coordenação de Cynthia Cruz, o programa apresenta sucessos do homenageado na voz de grandes nomes da MPB e do próprio Ivan Lins. O repertório inclui Madalena, O Amor é o Meu País, Abre Alas, Dinorah, Dinorah, Aos Nossos Filhos, Começar de Novo, Bilhete, Rio de Maio, Sou Eu, Jobiniando, Lua Soberana e Um novo tempo.

