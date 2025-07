Pedro Miranda canta sucessos de Mauro Duarte no Samba na Gamboa

O bate-papo musical recorda os sucessos do bamba. Convidado e anfitriã interpretam obras célebres como Canto das Três Raças, Portela na Avenida e Menino Deus, parcerias do homenageado com Paulo César Pinheiro e eternizadas na voz de Clara Nunes. A produção ainda traz A Paixão e a Jura, Lamentação e Sorri de Mim, compostas por Mauro Duarte com Walter Alfaiate.

"Paulinho dizia que pensava uma coisa e o Mauro falava. Anos depois, para um tributo ao amigo, Paulinho terminou várias composições e disse que se sentiu à vontade para isso. A música fala por si só", conta.

Conhecido pelo apelido de "Bolacha", Mauro Duarte também tinha a profissão de ourives, expertise que segundo Pedro Miranda e Teresa Cristina, o ícone do samba levou para sua vida artística. "Ele era um ourives da música. Mauro Duarte me pegou primeiro pela melodia. A música tem esse artesanato de aperfeiçoar movimentos sutis, cada artista com seu estilo. Ele foi um mestre", define o convidado.

A atração do canal público destaca a trajetória do sambista que faleceu há 35 anos e fez história na cultura popular em carreira solo e também no conjunto Os Cinco Crioulos. Mauro Duarte integrou o grupo ao lado de outras personalidades do gênero: Elton Medeiros, Anescarzinho do Salgueiro, Nelson Sargento e Jair do Cavaquinho.