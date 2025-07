Hoje é Dia: Cazuza e Vinicius de Moraes são destaques da semana

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nascimento do músico de rock and roll estadunidense William John Clifton Haley, Bill Halley (100 anos) - ele é creditado por muitos como primeiro a popularizar este tipo de música no início dos anos 1950, com seu grupo Bill Haley & His Comets e a canção "Rock Around the Clock"

Morte do músico, compositor, arranjador e maestro italiano Ennio Morricone (5 anos) - compôs partituras para cinema e televisão

Morte do cantor, compositor e violonista mineiro Nuno Soares, o Carlos Alberto (5 anos) - também chamado de "Rei do Bolero"

Morte do escritor e médico britânico nascido na Escócia, Arthur Ignatius Conan Doyle (95 anos) - mundialmente famoso por suas 60 histórias sobre o detetive Sherlock Holmes, consideradas uma grande inovação no campo da literatura criminal Nascimento do dramaturgo, poeta, contista, prosador, comediógrafo, crítico e jornalista maranhense Artur de Azevedo (170 anos) - ao lado de seu irmão, o escritor Aluísio Azevedo, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras Nascimento do cantor e compositor fluminense Luís Barbosa (115 anos)

Morte do cantor, compositor, poeta e letrista fluminense Agenor de Miranda Araújo Neto, o Cazuza (35 anos) Morte do jornalista, bibliotecário e produtor musical mineiro Ezequiel Neves (15 anos) Nascimento do músico, compositor e ator britânico Sir Richard Starkey, o Ringo Starr (85 anos) - ganhou fama como baterista dos Beatles

A primeira performance dos Três Tenores - Luciano Pavarotti, José Carreras e Plácido Domingo - que ocorreu nas Termas de Caracala, em Roma, Itália (35 anos) Em Brasília, uma cobra da espécie naja picou um estudante de veterinária, desencadeando uma investigação policial sobre tráfico de animais silvestres (5 anos) Estreia da faixa infantil da TV Brasil Animada (8 anos)