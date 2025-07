Temporada França-Brasil se inspira em pensador Édouard Glissant

Relação: palavra que aparece constantemente entre as diversas obras publicadas de Édouard Glissant. Entre as diferentes culturas, entre aqueles que foram escravizados e as populações e as terras para onde foram levados, entre os diversos territórios que existem no mundo. Autor de uma extensa bibliografia, o poeta, filósofo e romancista da Martinica é a grande inspiração para a Temporada França-Brasil 2025, que se propõe também a discutir e estreitar relações entre os dois países. Relação: palavra que aparece constantemente entre as diversas obras publicadas de Édouard Glissant. Entre as diferentes culturas, entre aqueles que foram escravizados e as populações e as terras para onde foram levados, entre os diversos territórios que existem no mundo. Autor de uma extensa bibliografia, o poeta, filósofo e romancista da Martinica é a grande inspiração para a Temporada França-Brasil 2025, que se propõe também a discutir e estreitar relações entre os dois países.

Confira os destaques programação da Temporada da França no Brasil Em Paris, a Agência Brasil conversou com Sylvie Glissant, viúva de Édouard Glissant, sobre a vida e obra do pensador, que viveu entre 1928 e 2011. "Ele vem de uma região do mundo que é um arquipélago. Todas as ilhas estão conectadas entre si. Ele nunca fala somente da Martinica. Ele fala da relação existente entre as ilhas e entre todas as regiões do mundo que estão lado ao lado, que encaram o mundo juntas e que começam a ter a sensação de que tem algo que elas compartilham, algo que têm em comum", diz Sylvie. A Martinica é um departamento ultramarino insular da França no Caribe. Cristóvão Colombo foi o primeiro europeu a pisar lá, em 1502, reivindicando o arquipélago para a regência espanhola. A colonização francesa começou em 1635. Desde então, até 1946, a Martinica, como colônia da França, produzia mercadorias como cana-de-açúcar, café, rum e cacau. Foram as pessoas escravizadas, da África Ocidental, que constituíram a origem da maior parte da população atual, de cerca de 360 mil habitantes. Não há mais população indígena.

Glissant estudou em Paris ─ filosofia, na Universidade Sorbonne, e etnografia, no Musée de l’Homme. A partir dos anos 1950, engajou-se em movimentos pela descolonização, juntamente com escritores como Frantz Fanon e René Depestre, tendo assinado, em 1960, o Manifesto dos 121, em apoio à independência da Argélia. Antes disso, na juventude, foi discípulo do poeta Aimé Césaire, seu conterrâneo e fundador do movimento da negritude. As obras de Glissant evidenciam o impacto da escravidão que seguem nos dias atuais e propõe também formas de seguir. Além de toda a história pessoal e da história da Martinica, que moldaram o pensamento de Glissant, a paisagem também fez parte das reflexões, segundo Sylvie. A casa de Glissant, no sul da Martinica, na cidade Le Diamant, localizada em frente à turística Rocha do Diamante, possui um terraço, “que para ele era como um barco”, conta. “A Rocha do Diamante está no ponto de encontro de dois mares, o Atlântico e o do Caribe. É um lugar de encontro das águas e era um lugar particularmente importante para ele. É esse lugar que lhe permitia olhar para o mundo. Ele olhava para o mundo a partir deste ponto de encontro das águas”.

A ideia de encontro aparece em um dos principais conceitos do autor, a crioulização. De acordo com Sylvie, muitas vezes entendido como mestiçagem ou miscigenação, algo tão presente no Caribe e também no Brasil, a ideia vai além disso. “Não é necessariamente a mestiçagem ou a miscigenação. Ele dizia que o mundo se criouliza, não que ele se torna crioulo, mas ele é feito por esses encontros inesperados, com resultados inesperados. Como na Martinica, com a chegada de pessoas que foram escravizadas, que foram transformadas em coisas, que não tinham uma existência reconhecida, que perderam o nome, perderam os direitos. Como essas pessoas conseguiram resgatar a sua comunidade, conseguiram reconstruir uma comunidade, reconstruir-se e como souberam resistir”, diz. Relação com o Brasil Mirando esses encontros, Glissant também olhava para o Brasil: “O Brasil era particularmente importante para Édouard. O país de encontro das diásporas africanas, obviamente, europeias também e dos indígenas”, conta Sylvie.

Ela ressalta que o Brasil e o Caribe têm uma herança comum, a história da escravidão e também todo o apagamento que provêm disso. O apagamento das memórias e existências de cada uma das pessoas que foram escravizadas. Quando chegavam aos destinos, eram rebatizadas, ganhando novos nomes que nada tinham a ver com a cultura a qual pertenciam e eram obrigadas a deixar para trás as próprias vivências. Para o pensador, essa memória não desapareceu por completo, ela é sentida pelo próprio corpo e transborda nas expressões, como as artísticas. “Até o nome desapareceu. O que é que ficou? Ficaram rastros. E os corpos se transmitiram, os corpos levaram algo. São esses rastros que a visão poética aberta, a visão sensível consegue reencontrar, resgatar aquilo que vibra a música, o canto, a voz”, explica a viúva. Para ele, é através do corpo, através daquilo que se sente, que é possível reencontrar paisagens interiores, imaginários e diálogos. “São vozes poéticas, vozes que dizem o mundo, que dizem aquilo que muitas vezes não querem que a gente veja, que os políticos não querem que a gente veja. Tudo aquilo que faz a alma vibrante desse mundo e que, por meio dessa multiplicidade das vozes, consegue se fazer ouvir e se fazer ouvir junto”, diz Sylvie.