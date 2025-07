Feira de artesanato deve receber 100 mil visitantes em São Paulo

Com 400 expositores durante cinco dias de apresentações de produtos e sobre as tendências do setor, além de aulas e oficinas, começa neste sábado (5) a Mega Artesanal, uma das maiores feiras de produtos e técnicas para a arte, artesanato e artes manuais da América Latina. O evento vai até o dia 9, das 10h às 18h, na São Paulo Expo e a expectativa dos organizadores é que a feira atraia cerca de 100 mil visitantes.

Conforme os organizadores do evento, o mercado de artesanato no Brasil “vive um momento de expansão e transformação”. Uma expansão que pode ser explicada pelo impulsionamento ao setor gerado pela digitalização e o comércio online, pelo aumento do empreendedorismo e valorização do consumo consciente.