Jovens do Brics têm energia nuclear como saída, diz diretor de agência

Um desses assuntos é o dos pequenos reatores modulares diante do “crescente acesso e interesse global em tecnologias nucleares”. Os outros eixos são as soluções tecnológicas de baixo carbono, os combustíveis sustentáveis e o desenvolvimento de competências.

Segundo Alexander Kormishin, esse tema será também um dos importantes tópicos a ser discutido durante a COP30, em novembro, na cidade de Belém. Ele recorda que, no mês passado, durante 7ª Cúpula da Juventude de Energia do Brics, em Brasília, foram definidos eixos temáticos para apresentação.

O presidente da Agência de Energia para a Juventude do Brics lembra que os países do Brics tradicionalmente mantêm pavilhões nas COPs, com o tema da energia entre os mais recorrentes. “Acredito que será uma excelente oportunidade para aprendermos mais e expandirmos a visão sobre uma transição energética justa e inclusiva a partir do Sul Global.”

Transição justa

De acordo com Kormishin, a juventude está preocupada com a transição energética justa e com aspectos sociais dessa transição em vista das mudanças em curso na matriz energética dos países, especialmente onde a energia tradicional ainda é predominante.