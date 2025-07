Inscrições para bolsas do Prouni no 2° semestre terminam nesta sexta

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O programa do Ministério da Educação (MEC) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em instituições de educação superior privadas para cursos de graduação e sequenciais de formação específica. O público-alvo do programa é o estudante sem diploma de nível superior.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior com login via Gov.br.

No momento da inscrição, os estudantes devem escolher se querem concorrer às bolsas de ampla concorrência ou às bolsas de cotas: destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e candidatos que se autodeclaram indígenas, pardos ou pretos.



Ainda é preciso informar e-mail e número de telefone válidos para onde podem ser enviados comunicados periódicos referentes aos prazos do processo seletivo.