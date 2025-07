Apoio ao audiovisual como estímulo ao turismo é debatido em Noronha

Profissionais do cinema, representantes do governo, curadores de festivais e agentes do turismo discutiram nesta semana, em Fernando de Noronha, o estímulo à produção audiovisual como ferramenta para o desenvolvimento turístico, econômico e cultural. O arquipélago pernambucano recebeu, entre 29 de junho e 2 de julho, o segundo fórum de film commissions Noronha2B (N2B).

Em uma palestra dedicada a esse tema, o secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, e a secretária do audiovisual, Joelma Gonzaga, discutiram a necessidade de uma film commission nacional e de uma regulamentação do streaming.

O Brasil tem comissões fílmicas locais, como as de Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, mas ainda não dispõe de um órgão nacional com essa atribuição, necessidade que foi destacada pelos participantes do evento.

Essas organizações oferecem suporte em várias etapas de uma produção, desde a burocracia para filmagens até o contato com fornecedores e o mapeamento de possíveis locações.

Idealizador e diretor artístico do Noronha2B, Zeca Brito explicou que uma rede bem articulada de film commissions tem um papel de atração de mais produções para um local, que, por sua vez, ganha maior visibilidade e projeção com os produtos audiovisuais produzidos nele :

Gonzaga afirmou que o Minc lidera um grupo de trabalho interministerial que debate a criação dessa comissão fílmica , do qual também participam o Ministério do Turismo, a Embratur, a Apex e a Rede de Film Commission Nacional.

A coordenadora de economia criativa da Porto Alegre Film Commission, Joana Braga, acredita que qualificar as film commissions no país é fundamental para o desenvolvimento econômico.

“Viemos aqui e apostamos na participação e patrocínio deste evento porque era necessário qualificar a discussão sobre as film commissions no país. Isso ficou claro nas falas do Ministério da Cultura, da Embratur e do Ministério do Turismo, que perceberam a oportunidade de trabalhar de forma engajada e colaborativa pela film commission nacional."

Casos de Sucesso

Com a premissa de que o audiovisual é uma ferramenta poderosa de promoção do turismo, o evento apresentou casos de sucesso de film commissions internacionais, como a de Medellín, que conseguiu contribuir para a reversão da imagem de local perigoso que era atribuída à cidade colombiana. A capital portuguesa, Lisboa, é outra cidade considerada um bom exemplo de atração do audiovisual.

Durante o evento, representantes dos 10 projetos selecionados para o laboratório N2B participaram da primeira sessão de tutorias com grandes nomes do audiovisual brasileiro e internacional, como Andrea Barata Ribeiro, Carla Esmeralda, Daniel Dreifuss e outros. Andrea, reconhecida pela revista americana Variety como uma das 50 produtoras mais influentes do mundo, destacou a relevância do evento para conexões no setor.