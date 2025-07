PM combate vandalismo contra ônibus em São Paulo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Serão utilizados 7,8 mil policiais e 3,6 mil viaturas que ficarão em pontos estratégicos. Participarão também militares da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) e outras unidades da PM. A previsão é que as ações se estendam até 31 de julho.

“Nós iniciamos a operação através de mapeamento e análise criminal dos locais de maiores incidência, então começamos a alocar ativos operacionais das várias modalidades de policiamento justamente para isso, para fazer a prevenção e também, se for o caso, a repressão imediata”, disse o coordenador operacional da PM, coronel Carlos Henrique Lucena.

Depredações

Paralelamente à operação da PM, a Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), segue investigando os casos de depredações registrados nos últimos dias. A Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber) também participa dos trabalhos para monitorar se há envolvimento de criminosos em plataformas digitais. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) mantém diálogo com as empresas de transporte coletivo para monitorar e discutir estratégias para enfrentar ações de vandalismo.

“As polícias estão trabalhando integradas para a resolução dessa crise e a Polícia Civil está em contato diário com as empresas municipais buscando informações para abastecer e impulsionar as investigações. As ações estão sendo organizadas para não excluir, mas afastar a participação de organizações criminosas. Esses ataques não revelaram um propósito, o que é típico de facções”, afirmou o diretor do Deic, Ronaldo Augusto Comar Marão Sayeg.