Grupo que ataca vulneráveis em redes sociais é alvo da polícia de SP

A operação envolve ainda policiais civis dos estados do Rio Janeiro, de Minas Gerais, Santa Catarina, do Pará, de Pernambuco e do Distrito Federal.

Segundo a Polícia Civil, entre os investigados está um menor que reside na França e é apontado como um dos principais financiadores dos ataques, aproveitando-se da própria condição financeira para custear ações criminosas organizadas em grupos fechados na plataforma Discord.

Na primeira fase da operação, em novembro de 2024, foram cumpridos dez mandados de busca e duas prisões temporárias autorizadas pela Justiça. Além de São Paulo, a ação ocorreu em Pernambuco, na Bahia, em Minas Gerais e no Distrito Federal.

As investigações, que já duram cerca de oito meses, começaram com a criação do Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad) voltado especialmente para apurar crimes em ambientes virtuais.



De acordo com os agentes do Noad, conhecidos como “observadores digitais”, o grupo se reorganiza constantemente em subgrupos (ou panelas) dentro da rede social, o que exige acompanhamento contínuo das autoridades.