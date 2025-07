CNU 2025: retificação no edital simplifica pedido de isenção

Os interessados em solicitar isenção da taxa de inscrição na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal, não precisam mais preencher o Número de Identificação Social (NIS) no momento da inscrição.

A simplificação do processo para solicitação de isenção está publicada, nesta quinta-feira (3), na primeira retificação do edital do chamado Enem dos Concursos, pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). De acordo com a pasta, a verificação do direito à isenção pela condição de hipossuficiência econômica será feita por meio do cruzamento automático de dados já cadastrados na União. É importante lembrar que a solicitação de isenção deve ser feita até terça-feira (8). Confira aqui quem tem direito ao benefício. >>>> Edital do CNU 2025: confira datas, regras e vagas

Outras mudanças Atualização das opções de pagamento Entre as alterações do edital retificado, está a atualização das opções de pagamento da taxa de inscrição, que deve ser feita até às 23h59 de 21 de julho. Pelo novo documento, os candidatos poderão quitar a Guia de Recolhimento da União (GRU) em uma das opções disponíveis na plataforma PagTesouro: Pix, cartão de crédito (sujeito a tarifas da operadora) ou boleto GRU, com pagamento exclusivo pelo Banco do Brasil. Antes, as modalidades de pagamentos eram mais abrangentes para o candidato que preferia ou precisava pagar a taxa de inscrição em dinheiro ou em um ponto físico. Na primeira versão do edital, a GRU poderia ser paga diretamente em qualquer agência bancária, casas lotéricas e unidades dos Correios. Agora, está restrito à plataforma PagTesouro.



O valor único da taxa de inscrição é de R$ 70 para os cargos de nível superior e médio. Cidades de Goiás A terceira mudança descrita na retificação do edital do concurso unificado é a indicação de municípios onde serão aplicadas as provas no estado de Goiás. Na primeira versão do edital publicado, faltou informar o nome de oito cidades goianas.

Ao todo, 17 cidades de Goiás realizarão o CNU 2025: Águas Lindas de Goiás, Aparecida de Goiânia, Catalão, Cidade Ocidental, Formosa, Goianésia, Goiânia, Iporá, Itumbiara, Luziânia, Mineiros, Novo Gama, Planaltina, Porangatu, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás. O número total de 228 cidades para locais de prova, distribuídas nas 27 unidades da federação, segue confirmado. A lista pode ser consultado no anexo XI do edital de abertura. CNU 2025 A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) oferta 3.652 vagas para 32 órgãos, com provas aplicadas em dois dias — a primeira fase, de provas objetivas, em outubro e a segunda, com questões dissertativas, em dezembro, apenas para os aprovados na etapa anterior.