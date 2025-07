Polícia Civil do Rio de Janeiro faz nova necropsia em Juliana Marins

A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez, na manhã desta quarta-feira (2), uma nova necropsia no corpo de Juliana Marins, turista brasileira que morreu depois de se acidentar durante uma trilha na Indonésia, no fim de junho. O exame começou às 8h30 e durou cerca de 2 horas, no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IMLAP).