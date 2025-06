Inscrição para certificador de provas do Inep é prorrogada até dia 7

Somente servidores públicos do poder Executivo federal e professores das redes públicas de ensino estaduais e municipais, efetivos e em exercício em 2025, podem se inscrever.

Os selecionados poderão atuar na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 e da Prova Nacional Docente (PND).

O Inep esclarece que a inscrição na Rede Nacional de Certificadores (RNC) não impede que os professores sejam candidatos na Prova Nacional Docente (PND), no período de 14 a 25 de julho.

É vetada a inscrição de voluntários que tenham cônjuge, companheiro ou quaisquer parentes de até terceiro grau inscritos no Enem ou na PND 2025, também chamada de CNU dos Professores.

Porém, neste caso, a atuação como certificador de provas será restrita à prova do Enem 2025. O candidato não poderá trabalhar na certificação da PND. “É possível se inscrever na RNC 2025 para atuar no Enem e na PND, mas não poderá atuar na PND se estiver inscrito(a), como candidato(a), na PND”, diz o aviso do Inep.

Remuneração

A remuneração dos servidores selecionados pela Rede Nacional de Certificadores do Inep será de R$ 510 por dia de trabalho.

Em casos de atuação em municípios com número insuficiente de certificadores, com deslocamento superior a 150 km do município de origem, a diária será de R$ 864.