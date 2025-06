Hoje é Dia: programa Sem Censura e campanha Julho Amarelo em destaque

Morte da primeira Miss Brasil e modelo baiana Martha Rocha (5 anos) - segundo lugar do Miss Universo, sendo que jornalistas brasileiros se uniram na divulgação da lenda que ela teria perdido porque tinha duas polegadas a mais nos quadris

Lançamento da obra clássica "Alice no país das maravilhas", pelo britânico Charles Lutwidge Dodgson, o Lewis Carrol (160 anos)

Consagração, pelo Papa João Paulo II, da Catedral Basílica Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, na cidade de Aparecida (SP) (45 anos)

Morte do escritor e dramaturgo paulista Antônio Bivar (5 anos) - ganhador do Prêmio Molière de melhor autor com a peça "Abre a Janela", "Deixa Entrar o Ar Puro" e "O Sol da Manhã"

Dia Internacional das Cooperativas - data reconhecida pela ONU, sempre ocorre no primeiro sábado de julho

Dia Mundial da Capoeira - comemoração internacional, prevista no Artigo 10 da Convenção Internacional de Capoeira

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected].

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente