Festival de Parintins vai até domingo com bois Caprichoso e Garantido

Continua até este domingo (29) o 58º Festival Folclórico de Parintins, no Bumbódromo do município do interior do Amazonas, a 370 quilômetros de Manaus. O evento começou na sexta-feira (27) e é considerado um dos maiores do Brasil. A festa se baseia na tradição dos dois bois-bumbás Caprichoso e Garantido, que são as atrações principais do festival, apresentando elementos como música, ritual e o emblemático auto do boi. O festival é marcado por intensa rivalidade, mobilizando as torcidas.

Na arena do Bumbódromo, com capacidade para 35 mil espectadores, os bois apresentarão seus espetáculos. O Boi Garantido (vermelho e branco) defenderá o tema "Boi do Povo, Boi do Povão", que pretende levar à arena, dividido em subtemas, uma celebração da resistência, ancestralidade e da força de seus povos. O Caprichoso (azul e branco) virá com o tema “É Tempo de Retomada”, celebrando a ancestralidade e a força do povo da Amazônia. A identidade visual traz a imagem de uma mulher indígena grávida segurando uma criança, símbolo de renovação e esperança.

Considerado Patrimônio Cultural do Brasil, o evento conta com o apoio do Ministério do Turismo, que anunciou investimento de R$ 10 milhões para a realização do festival, sendo R$ 5 milhões destinados a cada boi. A expectativa para 2025 é de que o festival atraia cerca de 130 mil pessoas para a ilha. O número supera o do ano anterior, quando o evento atraiu aproximadamente 120 mil turistas e injetou mais de R$ 180 milhões na economia local, representando crescimento de 23% em relação a 2023.

"O festival é um patrimônio cultural do nosso país e tem um potencial imenso de gerar emprego e renda por meio da economia criativa. Estamos investindo para que seja uma das maiores edições da história, fortalecendo não só a cultura, mas toda a cadeia produtiva que o evento movimenta", destacou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Para receber o grande volume de visitantes, a cidade se preparou com uma série de melhorias e novas estruturas, como o Turistódromo, um centro de atendimento ao turista inaugurado na Praça da Catedral, que oferece informações, experiências interativas e uma feira de economia criativa. A conectividade aérea também foi reforçada, com a companhia Azul programando 196 voos extras para Parintins durante o período do festival, para atender à alta demanda.