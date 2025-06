Arquitetos negros são escolhidos para intervenções na Pequena África

Três projetos elaborados por arquitetos e urbanistas negros foram selecionados para implantarem intervenções urbanísticas na área conhecida como Pequena África, região central do Rio de Janeiro.

Além de assinar as intervenções, os escolhidos dividirão prêmio de R$ 130 mil. O concurso foi promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e teve o resultado anunciado na última quarta-feira (25), na sede do banco público, no Rio. A ideia da concorrência era selecionar profissionais negros – ou equipes comandas por negros – para criar uma espécie de museu a céu aberto na região da Pequena África, berço da presença africana no Brasil. A concorrência, lançada no dia 21 de março – quando foi celebrado o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé – determinava que as propostas deveriam contribuir para a criação de um ambiente urbano integrado e funcional.

Os projetos podiam abranger ações culturais, estratégias de mobilidade urbana e soluções de comunicação visual, mobiliário urbano e intervenções de pequeno porte. Tudo com foco na valorização do patrimônio, no estímulo à economia criativa e na ampliação do acesso à cultura. A ideia é fazer com que visitantes que passeiem pela região se percebam em um museu a céu aberto. Vencedores Três propostas foram selecionadas, dentre as 13 que atenderam aos critérios do edital.

1º colocado: projeto Pequena África: Memória Continental, liderado pela arquiteta americana Sara Zewde (prêmio de R$ 78 mil);

2º colocado: projeto Pequena África: Território Akpalô, dos arquitetos brasilienses Carlos Henrique Magalhães de Lima e Júlia Huff Theodoro (prêmio de R$ 39 mil);

3º colocado: projeto Sankofa e a Trama da Pequena África, desenvolvido pelo arquiteto Clovis Nascimento Junior e o escritório Patrícia Akinaga Arquitetura Paisagística, Desenho Urbano e Planejamento (prêmio de R$ 13 mil). Todos os vencedores passaram por banca de heteroidentificação – procedimento em que terceiros analisam as características físicas de uma pessoa para identificar a cor ou etnia. Os projetos foram avaliados por um júri composto por cinco representantes: Prefeitura do Rio de Janeiro;

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB);

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan);

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU);

Comitê Gestor do Sítio Arqueológico do Cais do Valongo (reúne representantes da sociedade civil e de governos). A arquiteta primeira colocada, Sara Zewde (imagem de destaque), contou que, desde que as ruínas do Cais do Valongo começaram a ser descobertas, pensava na possibilidade de usar as habilidades da arquitetura para contar a história da diáspora africana.

"A ideia é criar um padrão de pavimento que tenha esse impacto cultural e que todo mundo saiba dessas histórias da diáspora", explicou Sara Zewde, que revelou ter se inspirado no famoso calçadão da Praia de Copacabana.