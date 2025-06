Conferência de Bonn, na Alemanha, termina com avanços para COP30

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No balanço apresentado pela diretora executiva designada para COP, Ana Toni, e pela negociadora-chefe do Brasil, embaixadora Liliam Chagas, foram destacados avanços no programa de trabalho sobre transição justa e nos diálogos do Balanço Global (GST, na sigla em ingês), em especial a apresentação da Agenda de Ação da COP30. “A proposta foi bem recebida por governos, empresas, sociedade civil e povos indígenas. A ideia de acelerar ressoou. Todos querem avançar”, afirma Ana Toni.

A rede Latin American Climate Lawyers Initiative for Mobilizing Action (La Clima) publicou uma avaliação que aponta preocupação com o desfecho das negociações sobre o tema, após a publicação de uma nota informal com opções, revelando a falta de consenso entre os países. “No fim da conferência, duas versões de texto foram apresentadas pelos facilitadores, refletindo posições conflitantes quanto ao escopo temático, duração do processo e natureza dos produtos.”, descreve.

Para Ana Toni, os avanços nas negociações superaram as divergências em Bonn. De acordo com a delegação brasileira, houve avanço em 49 itens na agenda, enquanto apenas dois permaneceram inalterados. “O clima político global se agravou muito nas últimas semanas, mas, mesmo assim, o regime climático funcionou em Bonn”, afirma.

Adaptação

A Meta Global de Adaptação (GGA) foi mais um dos temas que avançou no aspecto de definição da quantidade de indicadores para estabelecer parâmetros globais como meios de implementação e habilitação. Foram definidos que os 490 temas serão compilados em 100 indicadores.