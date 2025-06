Rádio MEC: Flautista Celso Woltzenlogel participa do Blim-Blem-Blom

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com participação do ator João Lucas Romero no papel de Mozart, o episódio conta que, graças à magia do Gênio Scandor, o flautista participa de um ensaio com obras do prodigioso compositor.

Durante a atração da Rádio MEC, os ouvintes vão conferir um repertório de Mozart executado por músicos renomados: Quarteto para piano e cordas em sol menor, com Ingrid Haebler, Ottomar Borwitzky, Giust Cappone e Michel Schwalbé; Quarteto para flauta e trio de cordas, com Celso Woltzenlogel, João Daltro de Almeida, Watson Clis e Raphael Hillari; e Sonata para flauta e piano K 387, com Emmanuel Pahud e Eric Sage.

Idealizado para apresentar a música clássica, seus compositores e elementos ao público infantil, o Blim-Blem-Blom já passou por diversas temporadas, com diferentes formatos, mas sempre com a atuação de crianças na equipe. Em O Gênio da Música, temporada de 2025 que estreou em abril, o programa traz em seu elenco fixo o ator Lionel Fischer no papel de Scandor, e a menina Maria Vitória como narradora.

Embora possa parecer, o título da temporada não se refere a gênios como Bach, Mozart, Beethoven ou Villa-Lobos, mas a um gênio da lâmpada. Ele só aparece para músicos ou amantes da música, exclusivamente para tornar realidade os desejos ligados a ela: tocar com uma determinada orquestra, encontrar um grande compositor do passado, ou achar um manuscrito perdido.