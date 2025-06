Mostra de cinema italiano começa hoje em 23 cidades do país

Com várias produções contemporâneas, sem deixar de lado os clássicos, começa nesta quinta-feira (26) a 12ª edição da mostra 8 ½ Festa do Cinema Italiano, que segue até 2 de julho com exibições em várias cidades. As exibições vão acontecer em 23 cidades, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Com várias produções contemporâneas, sem deixar de lado os clássicos, começa nesta quinta-feira (26) a 12ª edição da mostra 8 ½ Festa do Cinema Italiano, que segue até 2 de julho com exibições em várias cidades. As exibições vão acontecer em 23 cidades, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

"A seleção traz um equilíbrio entre o cinema clássico italiano, com dois filmes do Fellini restaurados em 4k, mas faz questão de trazer um olhar sobre o cinema italiano contemporâneo que, como a própria Itália, mudou muito e traz as complexidades do mundo de hoje", disse a co-curadora da mostra, Flávia Guerra. Ao todo, 11 filmes serão exibidos na mostra. Os destaques são para o aclamado Vermiglio, de Maura Delpero, que recebeu o prêmio de Melhor Filme Italiano e Melhor Jovem Atriz no Festival de Veneza 2024; La vita Accanto, de Marco Tullio Giordana, e O último chefão, de Fábio Grassadonia e Antonio Piazza. Sobre O último chefão, o diretor do festival, Stefano Savio, comentou que o filme "revela a máfia siciliana hoje sem glamour nenhum e com um leve humor também". Na linha do cinema político, que tem uma tradicional escola de realizações, um dos destaques é A Grande Ambição, de Andrea Segre. O filme conta a história do líder dos movimentos populares e do Partido Comunista Italiano (PCI), Enrico Berlinguer, nos conturbados anos 70 na Itália.

Já O Barbeiro Conspiracionista traz o cenário sócio-político de hoje, em que, com muito humor, fake news e teorias da conspiração tomam conta do cenário. Masterclasses O cineasta Jacopo Quadri é o convidado de honra da edição deste ano. Ele venceu o prêmio David di Donatello de Melhor Montagem por A Grande Ambição, que será exibido no festival, e assina a montagem de Sacro GRA (Leão de Ouro em 2013) e Fogo no Mar (Urso de Ouro em 2016). Jacopo vai fazer masterclasses em São Paulo e no Rio de Janeiro. Duas diretoras estreantes também devem chamar a atenção: Margherita Vicario e Micaela Ramazotti.

Margherita dirige e co-escreve o roteiro e trilha sonora do longa-metragem Gloria!, uma co-produção internacional italiana/suíça que aborda a liberdade feminina e o poder transformador da arte. O longa conquistou três David di Donatello por melhor direção de estreia, melhor trilha sonora e melhor canção. Já Micaela Ramazzotti dirige e atua como protagonista de Felicità, uma comédia dramática que acompanha Desiré em busca de romper o ciclo de violência e de abusos familiares, e proteger seu irmão. A programação completa e todas as cidades onde serão exibidos os filmes podem ser conferidos no site da mostra.