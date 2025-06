CNU2: governo divulga divisão de cargos dos nove dos blocos temáticos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com a pasta, o objetivo da divulgação da divisão por áreas de atuação é facilitar a escolha dos candidatos, no momento da inscrição no processo seletivo.

A pasta também anunciou que o edital oficial com as regras e prazos do certame será divulgado na próxima semana. A previsão do MGI é que as inscrições sejam abertas somente na segunda quinzena de julho.

Confira como ficou a tabela de divisão dos cargos e especialidades por bloco temático no site do Ministério da Gestão.

Blocos temáticos

O chamado Enem dos Concursos oferecerá 3.652 vagas para 36 órgãos federais.