Serra Catarinense tem sensação térmica de 29 ºC negativos

Os dados foram divulgados pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) para reportagem veiculada no programa Repórter Brasil, da TV Brasil .

A imagem de um lago congelado em Urupema (SC), a 211 quilômetros de Florianópolis, ajuda a traduzir a menor temperatura do ano no País, que foi de 8 graus Celsius (ºC) negativos e sensação térmica de 29 ºC negativos.

Em Cambará do Sul (RS), a 200 quilômetros de Porto Alegre, também em região de serra, os termômetros marcaram - 3,2 ºC com a sensação térmica de 10 ºC negativos.

Previsões

O prognóstico leva em conta que a onda de baixas temperaturas atinja todo o centro-sul do País. O frio mais intenso também deve chegar no Centro-Oeste e até no Norte, que pode registrar ao menos 14 ºC.

Nesta quarta (25), São Paulo, por exemplo, pode ter mínima de 5 ºC, enquanto que a máxima não deve passar dos 18 °C.

Há previsão de chuva forte para a região Sul do país, principalmente entre Santa Catarina e Paraná.