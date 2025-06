Motorista galã? Condutor faz sucesso com vídeos do dia a dia no transporte público

Com mais de 15 mil seguidores no Instagram, Leandro, o motorista "galã" revela que encontrou nas redes sociais uma maneira de vencer a timidez. Conheça a história

Chamado de “motorista gato” por diversos passageiros, o condutor faz sucesso entre os usuários do transporte público da capital catarinense. No perfil no Instagram, Leandro soma mais de 15 mil seguidores .

O motorista Leandro de Paula Lourenço tem viralizado nas redes sociais com vídeos que mostram o dia a dia de quem trabalha no transporte público de Florianópolis , em Santa Catarina. Além das situações curiosas que o motorista compartilha quase que diariamente, outro fator tem contribuído para viralizar os vídeos: a beleza de Leandro.

Motorista 'galã' revela que é vaidoso, mas também tímido

Leandro contou ao portal NSC Total que trabalha como motorista de ônibus há quase 20 anos. De acordo com ele, a rotina é bem agitada e passa por mudanças frequentes, mas sempre sobra um tempo para gravar conteúdos para as redes sociais, compartilhando situações do cotidiano no trabalho.

O que começou com uma brincadeira para descontração durante a rotina de trabalho, logo se tornou sucesso e Leandro conquistou uma série de fãs, não somente pelo teor humorístico dos vídeos, mas também pela beleza do criador de conteúdo.