MamyCast episódio 100: vídeocast sobre maternidade discute decisão sobre ter filhos

No episódio 100, a jornalista Rachel Gomes conversa com a advogada Jamylle Vasconcelos e a escritora e pesquisadora sobre mulheres e maternidade, Ana Luiza de Figueiredo

A ideia de trazer o tema sobre ter ou não filhos surgiu, conforme Rachel, a partir do post publicado no Instagram da Daniela Klaiman, CEO da Future Future. "De forma bem objetiva e didática, a autora trouxe os diversos cenários e contextos avaliados por quem posterga a maternidade ou simplesmente decide por não ter filhos. 'Ter filhos deixou de ser automático. Virou cálculo. Reflexão. E, às vezes, renúncia.', escreveu Klaiman".

Leia Mais - Invisível e silencioso: as dores do luto perinatal

Com transmissão ao vivo no canal do O POVO no YouTube, Rachel, mãe de duas, recebe a advogada Jamylle Vasconcelos, mãe da pequena Heloísa (mas que não deseja ter mais filhos) e a escritora e pesquisadora sobre mulheres e maternidade, Ana Luiza de Figueiredo. Ana luiza é autora dos livros “Ser Mãe é F*d@!” e da tese “Mães de Ninguém”.

O episódio acontece nesta sexta, 20, ao vivo, no canal do O POVO no YouTube, a partir das 11 horas.