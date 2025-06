Aos 91 anos, morre ator Francisco Cuoco

Os familiares informam que a cerimônia será aberta ao público. E que o sepultamento, às 16h, será reservado para parentes e amigos.

“É com pesar e consternação que a família comunica o falecimento do ator Francisco Cuoco. Ele estava com a família e partiu de forma tranquila e serena. Agradecemos a todas as mensagens de pesar e manifestações de carinho”, diz trecho da nota divulgada pela família. “Nossa gratidão e amor eterno por ter tido você em nossas vidas”.