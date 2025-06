Jornalista volta a fazer ataques homofóbicos um dia após ter liberdade provisória decretada

Adriana chegou a ser presa no sábado, 14, no caso no Shopping Iguatemi, mas teve liberdade provisória decretada após audiência de custódia

O novo caso ocorreu na tarde dessa segunda-feira, 16, em prédio na região central de São Paulo, quando a mulher teria ofendido três homens, no dia seguinte ao que recebeu o benefício da liberdade provisória.

A jornalista Adriana Catarina Ramos de Oliveira, de 61 anos, presa em flagrante no sábado, 14, após proferir xingamentos homofóbicos contra um homem em shopping em São Paulo, voltou a fazer novos ataques em condomínio da cidade.

O caso ocorreu na recepção do condomínio na Avenida Angélica, na região central da capital paulista, onde todos residem. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para averiguação. A mulher foi conduzida ao 77º Distrito Policial, onde foi ouvida e liberada.

Em publicação nas redes sociais, o analista de comunicação Gustavo Leão, uma das vítimas do ataque, explicou que a postura de da jornalista é recorrente, mas que evolui até chegar em casos de "homofobia e difamação pública".

Em vídeo que publicado nas redes sociais, Adriana aparece novamente proferindo ofensas, dessa vez a três homens, vizinhos da mulher. Catarina foi filmada se referindo aos homens como: "Boiolas depilados", "viados que dão o c*", entre outras ofensas.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou ao O POVO que as vítimas do caso compareceram à delegacia na tarde desta terça-feira, 17, onde foram ouvidas pelas autoridades. A secretaria informa que uma diligência foi aberta para esclarecimento dos fatos.

Nota da Secretaria de Segurança Pública:

O 77º Distrito Policial (Santa Cecília) instaurou um inquérito policial para apurar o crime de homofobia ocorrido na segunda-feira (16), na Avenida Angélica, na região central da Capital. A Polícia Militar foi acionada e, no local, foi informada de que houve uma discussão entre a mulher mencionada e três homens. Ela foi conduzida à delegacia, onde foi ouvida e liberada, uma vez que as vítimas não estavam presentes para formalizar o flagrante, como determina a legislação. As vítimas compareceram à unidade policial na tarde de hoje (17) e foram ouvidas. Diligências estão em andamento para o completo esclarecimento dos fatos.



Adriana chegou a ser presa no sábado, 14, no caso no Shopping Iguatemi, mas teve liberdade provisória decretada após audiência de custódia.