Nota de corte da segunda fase do Revalida fica em 65,655 pontos

O Revalida avalia a formação de brasileiros e estrangeiros que querem exercer a medicina no Brasil e se formaram no exterior. O objetivo do exame é garantir a qualidade do atendimento médico prestado no país.

De acordo com o edital da segunda fase do Revalida 2025, em cada estação, os participantes disporão de, no máximo, dez minutos para realizar as tarefas exigidas, seguindo as orientações do material de aplicação existente na estação e do chefe de estação, além das informações a serem fornecidas pelos pacientes simulados, conforme as especificidades do caso.

Cada estação da prova de habilidades clínicas será pontuada de zero a dez, implicando em nota máxima de 100 pontos para o giro nessas dez estações.

Cronograma do exame: