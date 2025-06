Samba na Gamboa homenageia Chico Buarque

Na semana do aniversário de 81 anos do cantor e compositor Chico Buarque, na quinta-feira (19), o programa Samba na Gamboa homenageia o bamba na edição especial deste domingo (15), às 13h, na TV Brasil. A apresentadora Teresa Cristina recebe o sambista mineiro Moyseis Marques para conversar sobre o veterano e interpretar repertório de sucessos. Clássicos do cancioneiro nacional como Apesar de Você, Partido Alto, Meu Guri e Homenagem ao Malandro embalam o papo na atração inédita do canal público.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A anfitriã e o convidado cantam esses e outros hits da obra do astro carioca, enquanto abordam a importância de Chico para a cena cultural do país. Programa original da emissora, o Samba na Gamboa pode ser acompanhado no app TV Brasil Play e também fica disponível no YouTube do canal. A atração ainda tem uma versão radiofônica que pode ser sintonizada na Rádio Nacional aos sábados, ao meio-dia, para toda a rede. Considerado um dos nomes de destaque da chamada "geração Lapa", Moyseis Marques faz shows temáticos apenas com a vasta discografia de Chico Buarque. O cantor e compositor recorda memórias afetivas com versos do consagrado artista. "É um desafio. Acho que o Chico veio para mim através do violão quando eu começava meus primeiros acordes. Eu esbarrava na obra dele e dizia para mim mesmo que ainda não estava preparado. Era aquele ponto harmônico, melódico, um arquiteto da canção, que eu almejava chegar", lembra o entrevistado ao comentar sua relação com a produção musical do homenageado.

Moyseis Marques explica a ideia de fazer espetáculos apenas com temas do ícone da MPB. "Com a chegada do samba na minha vida de maneira profissional, o repertório de Chico Buarque passou a ser essencial", diz sobre a seleção de obras marcantes, canções que marcaram época com melodias únicas e letras inteligentes. Sobre o programa A nova temporada do Samba na Gamboa que marca a estreia de Teresa Cristina como apresentadora do programa da TV Brasil foi gravada no Teatro Ruth de Souza, no Parque Glória Maria, em Santa Teresa.

O palco para conversas embaladas por hits é um cenário colorido que evoca uma praça na Gamboa, bairro histórico da zona portuária da capital carioca. A presença de plateia é outro destaque da atração. Os encontros contam, ainda, com uma banda da pesada, comandada pelo lendário Paulão Sete Cordas, que acompanha Teresa Cristina e seus convidados pelo inesgotável repertório do samba brasileiro. A equipe reúne os músicos Eduardo Neves (sopros), João Callado (cavaco), Paulino Dias (percussão), Rodrigo Jesus (percussão) e Waltis Zacarias (percussão). Cantora e compositora de mão cheia, a diva também tem se revelado uma ótima entrevistadora. Teresa Cristina conduz os papos com muita graça, informação, e, principalmente, emoção. A pesquisa sobre a cultura popular é importante para a artista que, além do sucesso com o grupo Semente e na carreira solo, ganhou ainda mais atenção com as lives que fez nas redes sociais no período da pandemia.

Com novo cenário, pacote gráfico e a trilha sonora de abertura repaginados, o Samba na Gamboa tem janela semanal, aos domingos, às 13h, na programação da TV Brasil. O público pode curtir os conteúdos exclusivos no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora. As edições também ganham espaço nas ondas da Rádio Nacional aos sábados, ao meio-dia, para toda a rede. Destaques da temporada Durante a nova temporada do Samba na Gamboa, Teresa Cristina recebe nomes consagrados do gênero como Áurea Martins, Dorina, Dudu Nobre, Jorge Aragão, Moacyr Luz, Nei Lopes, Tia Surica, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Neguinho da Beija Flor, Nei Lopes, Nelson Rufino, Nilze Carvalho, Péricles e Sombrinha. O programa da TV Brasil também vai ter a presença de célebres artistas de outras matizes da música como Adriana Calcanhotto, Fabiana Cozza, Hermínio Bello de Carvalho, Mônica Salmaso, Roberta Sá, Simone Mazzer e Zé Renato.