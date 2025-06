Hoje é Dia destaca o respeito aos idosos, orgulho autista e refugiados

Samuel Morse patenteia o Telégrafo (185 anos)

Começam em São Paulo os testes da vacina contra covid-19 (5 anos), liderados pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca. A vacina foi testada em profissionais da saúde de São Paulo

Criação do Serviço de Proteção aos Índios, extinto e substituído pela Fundação Nacional do Índio (Funai), em 1967 (115 anos)

Dia Mundial dos Refugiados. Comemoração instituída pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados na Resolução 55/76 de 2000, para marcar a data do aniversário da Convenção de Genebra de 1951, que entrou em vigor em 1974, definindo o refugiado como toda pessoa que, em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar a esse país

Solstício de Inverno no Hemisfério Sul

Nascimento do filósofo, escritor e crítico francês Jean Paul Sartre (120 anos)

Nascimento do desenhista, gravurista, pintor, ilustrador, cenógrafo, roteirista e designer gráfico gaúcho Carlos Scliar (105 anos)

Morte do professor, compositor, pianista, maestro, folclorista e musicólogo gaúcho Ênio de Freitas e Castro (50 anos)

Morte do compositor e violonista mineiro Claudionor Cruz (30 anos). Nas décadas de 1940 e 1950, seu regional foi um dos mais requisitados para gravações e apresentações em rádios. Nessa época, atuou nas rádios Nacional, Globo, Tupi e Municipal, no Rio de Janeiro. Atuou ainda nas TVs Rio e Educativa, no Rio de Janeiro, e Excelsior e Cultura, de São Paulo

Nascimento do cientista fluminense Hermann Gonçalves Schatzmayr (75 anos). Expoente da ciência no Brasil, foi responsável pelo isolamento do vírus da dengue, além de autor de diversos estudos na área de virologia

Nascimento do produtor musical, empresário, violonista, compositor, editor, professor, escritor, e pesquisador musical fluminense Almir Chediak (75 anos)

Brasil torna-se tricampeão mundial (55 anos)

Dia Mundial do Skate

Chega ao fim o sequestro do empresário Roberto Medina (35 anos)

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected].

