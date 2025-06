SP: A Feira do Livro começa neste sábado no Pacaembu

A 4ª edição d’A Feira do Livro, festival literário paulistano a céu aberto, começa neste sábado (14), com mais de 200 convidados na programação oficial ao longo dos nove dias do evento. A feira ocorre na praça Charles Miller, em frente ao Estádio do Pacaembu, na capital paulista, até 22 de junho, com entrada e atividades gratuitas

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O público poderá participar de debates com autores brasileiros e estrangeiros da literatura, da poesia e da não ficção, e outras atividades em torno da cultura do livro. Entre os convidados, estão nomes como Aline Bei, Cidinha da Silva, Lázaro Ramos e Marcelo Rubens Paiva.

Neste ano, a feira tem ainda convidados de Canadá, Estados Unidos, Colômbia, Chile, Argentina, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Palestina e Cabo Verde. Os realizadores do festival - a Associação Quatro Cinco Um e a Maré Produções - esperam, ao menos, 110 mil pessoas nesta edição.

Além de mais de 150 expositores, entre editoras, livrarias e instituições ligadas ao livro e à leitura, as novidades deste ano incluem o Espaço Rebentos, com atividades para o público infantil, e a celebração do aniversário de nascimento de Machado de Assis.

Golpe e redemocratização

No ano passado, a feira rememorou os sessenta anos do Golpe de 1964. Neste ano, o evento tem entre seus principais eixos temáticos os 40 anos da redemocratização no país, com a posse de um civil na presidência da república em 1985, após 21 anos de ditadura militar. Uma das grandes manifestações da campanha Diretas Já foi realizada justamente em frente ao Pacaembu, no mesmo local d’A Feira do Livro.