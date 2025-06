PM do Rio usa aplicativo para combater roubo e furto de bicicletas

“A nova funcionalidade do aplicativo 190RJ, que permite o cadastro de bicicletas, representa um avanço importante na prevenção e combate aos crimes de furto e roubo. Com esse recurso, o cidadão contribui diretamente com o trabalho da Polícia Militar, facilitando a identificação e a recuperação de bicicletas em situações suspeitas”, afirma o secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes.

A novidade permite que, em caso de roubo ou furto, o usuário emita um alerta direto pelo celular, mesmo de outro aparelho. Com isso, a bicicleta passa a constar automaticamente nos sistemas da PM como furtada ou roubada, auxiliando no trabalho das equipes nas abordagens e aumentando as chances de recuperação do bem.

Dados do ISP

Em maio de 2025, o ISP divulgou dados sobre furtos e roubos de bicicletas no estado, com foco no aumento desses crimes. A análise indicou que o furto de bicicletas é o crime com maior percentual de crescimento no município do Rio, com um aumento significativo no primeiro trimestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O furto de bicicletas no estado do Rio de Janeiro aumentou 59% no início de 2025. Na capital fluminense foi registrado até agora um crescimento de 106% em comparação com o ano anterior.