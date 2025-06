Parque Nacional do Itatiaia registra menor temperatura do ano: -9,4ºC

O Parque Nacional do Itatiaia, localizado no sul fluminense, entre os municípios de Itatiaia e Resende registrou nesta madrugada (14), a temperatura mais baixa do ano, com os termômetros marcando -9,4ºC, às 6h46 da manhã, na estação do Campo Belo, a 2.380 metros de altitude.. Muitos turistas aproveitam esta época do ano para acampar no parque, administrado pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e Conservação (ICMBio).