Edital vai destinar R$ 1 milhão a projetos sustentáveis no Nordeste

A Entidade Administradora de Faixa (EAF), formada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo, lançou esta semana o edital Gestão de Resíduos Eletrônicos, com foco em sustentabilidade e inclusão, para destinar até R$ 1 milhão a projetos voltados à destinação ambientalmente correta de antenas parabólicas antigas, conversores, controles remotos, cabos, entre outros resíduos eletrônicos.

A finalidade é garantir que os equipamentos substituídos pelo programa Siga Antenado, obsoletos, tenham um descarte adequado e se transformem em oportunidade de renda, educação ambiental e desenvolvimento local para comunidades do Nordeste, especialmente fora dos grandes centros urbanos.

O programa já substituiu gratuitamente as antigas parabólicas de mais de 5 milhões de famílias de baixa renda por novos equipamentos digitais. Agora, o próximo passo é garantir que os equipamentos desativados tenham um destino ambientalmente seguro e socialmente útil.

“O ciclo que iniciamos com a nova parabólica digital continua com a gestão responsável dos equipamentos antigos. Com esse edital, queremos contribuir para o engajamento e sensibilização de famílias brasileiras para o descarte e reaproveitamento de resíduos eletrônicos”, explica Patricia Abreu, diretora de Sustentabilidade e Projetos da EAF.

Oportunidade

O edital será voltado a ONGs, cooperativas e instituições com atuação comprovada em gestão de eletrônicos, educação ambiental ou economia circular.