Bienal do Livro tem ingressos esgotados no 2º dia da festa literária

Na abertura dos portões neste sábado (14), filas enormes se formaram para acesso aos pavilhões da Bienal.no Riocentro, em Jacarepaguá ,na zona oeste da capital fluminense..

O painel Curto-Circuito abriu os trabalhos no Palco Apoteose com o youtuber Iberê Thenório, do canal Manual do Mundo, que falou sobre “como a curiosidade move o mundo”!.

Agora à tarde, a atração é a autora best-seller Lynn Painter, fenômeno do TikTok com romances voltados ao público jovem adulto. Ela participa de uma conversa sobre seus livros — como Melhor do que nos filmes e Apostando no Amor — e os bastidores da escrita.

Ainda hoje, no Espaço Biblioteca Fantástica, Lilac, Musgo, Caco, Bria e Capitão Lume saltam das páginas dos livros e ganham vida diante dos olhos do público.