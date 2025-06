Ceagesp recebe festa japonesa e entrega Torre do Relógio restaurada

Começa nesta sexta-feira (13), das 11h às 21h, na Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), a 34ª edição do festival Mostra Japão, evento itinerante que promove a cultura japonesa em diversas cidades brasileiras. A festa continua no sábado (14) e no domimgo (15), na Praça da Batata (Portão 7). ., além de celebrar os 56 anos da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo."Os laços de amizade entre Brasil e Japão serão reafirmados com a revitalização do Jardim Japonês, espaço verde inaugurado em 1967 por Akihito e Michiko, à época, respectivamente, príncipe e princesa herdeiros do trono do Japão", informou a Ceagesp.O evento contará com diversas atividades, como apresentações artísticas de dança, música, taiko (show de tambores típicos japoneses) e concurso de cosplay ─ fantasias de personagens de desenhos e jogos. Além disso, serão servidos pratos típicos da culinária japonesa, como yakisoba, tempurá, sushi, doces e outras opções gastronômicas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp



O ingresso simbólico será 1 kg de alimento não perecível. Os produtos arrecadados serão encaminhados ao Banco Ceagesp de Alimentos e, posteriormente, distribuídos às mais de uma centena de entidades cadastradas.

Torre do relógio

Ainda nesta sexta-feira (13), a Ceagesp entregou a restauração da Torre do Relógio, que passou por obras e recebeu nova pintura com cores próximas às do projeto original. O investimento para a reforma foi de R$1 milhão, com recursos da Ceagesp. As obras duraram quatro meses, e a entrega fez parte das comemorações dos 56 anos da empresa pública federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA).

Além de adequações elétricas e hidráulicas, a Torre do Relógio da Ceagesp recebeu impermeabilização da laje, pintura externa, recuperação da estrutura, regularização e pintura do piso no entorno da torre. Os serviços incluíram, ainda, a manutenção do letreiro luminoso instalado na cobertura da torre e a restauração do mecanismo do relógio.

“Iniciamos com lavagem da torre por hidrojateamento, para retirada de toda a sujeira, preparando o fundo da pintura para aderência da nova cor. Houve, ainda, tratamento de fissuras e trincas no revestimento interno e externo, além de retirada e troca de todo o piso cerâmico da escadaria e dos pavimentos”, explicou a engenheira do Departamento de Engenharia e Manutenção da Ceagesp, Claudia Broffel.



A Torre do Relógio tem 52 metros de altura e, além de informar as horas, serve como referência de localização e ponto de encontro para trabalhadores e frequentadores da Ceagesp.