Começa hoje a Women's Music Event, em São Paulo

Esta noite, acontece a tradicional festa de abertura, na Heavy House, em Pinheiros. Antes de as DJs Curol e Grazi Flores ficarem a postos nas pickups, quem conferir a festa poderá participar do painel O renascimento do vinil e formatos físicos.

Este ano, a eleita madrinha do evento é a cantora, compositora, atriz e escritora Letrux, nome artístico da carioca Letícia Pinheiro de Novaes. Com 20 anos de estrada, ela seguiu carreira solo na cena alternativa e pop, depois de tocar com Lucas Vasconcellos. A dupla se chamava Letuce.

No segundo dia de agenda, a Biblioteca Mário de Andrade, pública e localizada no centro da capital, recebe os participantes do evento para a abertura oficial, com nomes como Jaloo e Carol Biazin. Será compartilhado, ainda, o resultado da pesquisa Mapa dos Festivais 2025, por Juli Baldi.

Outros destaques de sexta-feira (13) são as discussões, às 13h, sobre o que os festivais de música brasileiros têm reservado às pessoas trans, atividade conduzida por Iná Odara Cholodoski, e sobre o gênero Brega Funk, com Eva Bessa. Um terceiro assunto desta sexta-feira será a inteligência artificial na esfera da música e o arcabouço legal relacionado ao seu uso.

No terceiro dia de evento, a programação continua cheia e imersa em diversos gêneros musicais, como o house e o rap. Está prevista a exibição do documentário Mestras, com Aíla, além de oficinas sobre como cobrar pelas apresentações e criações musicais, usar o marketing a seu favor e elaborar um planejamento estratégico consistente.