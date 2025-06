Com mais de 60 filmes, festival gratuito em SP celebra o documentário

A abertura do evento é nesta terça-feira (11), com a apresentação do documentário inédito Anos 90 – A Explosão do Pagode, filme de Emilio Domingos e Rafael Boucinha, que será apresentado a partir das 20h, no CineSesc.

Mas não é só o pagode que estará na programação do festival. “O festival tem como característica, desde sempre, essa diversidade de gêneros e de olhar para a música da maneira mais ampla possível, não só como um produto que vende disco ou toca na rádio. Então, dá na mesma para a gente olhar se é rock, se é MPB, se é samba ou se é jazz, o que a gente gosta mesmo é dessa diversidade”, disse Marcelo Aliche, diretor artístico do In-Edit Brasil, em entrevista às equipes da TV Brasil, Rádio Nacional e Agência Brasil .

As produções selecionadas reúnem não apenas grandes nomes da música - como Cazuza, John Lennon, Yoko Ono e o compositor de clássicos do cinema John Williams – como também cenas regionais e movimentos alternativos como o rock de Goiânia, a música de Porto Velho (RO), o hip hop norte-americano e o hardcore brasileiro dos anos 90.

Segundo Aliche, a curadoria do festival busca documentários musicais que tenham alguma relevância no mundo, “seja histórica ou de material de arquivo ou do momento histórico que está ali refletido”.

Alguns desses filmes serão apresentados pela primeira vez no circuito mundial. “O In-Edit traz 16 premieres (estreias), que são filmes que terão sua primeiríssima exibição no festival e tem coisas muito bacanas como Cazuza:Boas Novas, As Dores do Mundo: Hyldon, Amor e Morte em Julio Reny e Essência Interior. A lista é grande e nos dá muito orgulho poder colocar esses filmes pela primeira vez à disposição do público, da imprensa e da indústria, para que esses filmes comecem a fazer sua carreira a partir do festival”, falou Aliche.

Além dos filmes inéditos, a mostra também apresenta títulos antigos como o clássico A Noite do Espantalho e O Rap do Pequeno Príncipe Contra as Almas Sebosas, que completa 25 anos.

Há também toda uma programação paralela com shows, debates, encontros e sessões comentadas com convidados especiais, além de atividades formativas como um curso online sobre documentário musical, ministrado por Deborah Osborn.