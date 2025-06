Sem Censura receberá Prêmio APCA de Melhor Programa de TV

A cerimônia que consagrará o Sem Censura, da, como Melhor Programa de Televisão pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) será realizada nesta terça-feira (10), às 20h, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo (SP). Aserá representada pelo diretor-presidente, Jean Lima, e pela diretora de Conteúdo e Programação, Antonia Pellegrino.

Apresentado por Cissa Guimarães, o Sem Censura destacou-se entre os indicados e conquistou o reconhecimento de um dos mais tradicionais e respeitados prêmios culturais do país. A atração é exibida de segunda a quinta-feira, ao vivo, das 16h às 18h, e tem edições especiais toda sexta-feira, no mesmo horário.

“Receber o Prêmio APCA é a coroação de um trabalho que apostou na retomada de um programa histórico, em novo formato, mais conectado com o presente e com o nosso público, fruto do esforço conjunto de empregados, direção e colaboradores”, afirma o diretor-presidente Jean Lima.

Empregados e colaboradores da TV Brasil envolvidos com a produção do Sem Censura também irão a São Paulo para assistir à cerimônia.

Para a diretora Antonia Pellegrino, a conquista também é resultado de uma estratégia que investiu em produções próprias e no fortalecimento de marcas históricas.