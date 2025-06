Operação que parou vias expressas no Rio nesta terça teve 20 presos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a Polícia Civil, o planejamento da ação levou sete meses e resultou na identificação de 44 traficantes sem mandados de prisão anteriores. A operação é parede de uma série de ações voltadas ao desmantelamento da estrutura criminosa do Terceiro Comando Puro (TCP) na região, facção que controla o complexo de comunidades.

A troca de tiros entre policiais e criminosos fez com que a Avenida Brasil, a principal via expressa da cidade, e a Linha Vermelha, fossem fechada por cerca de uma hora e 30 minutos, enquanto as forças de segurança do Estado entravam nas comunidades da região, que é comandada por Álvaro Malaquias Santos Rosa, o Peixão, o criminoso mais procurado do Rio.

As localidades ficam em uma área cortada por vias importantes da região metropolitana do Rio de Janeiro, e o tiroteio levou pânico aos cidadãos que faziam seus deslocamentos de rotina no período da manhã. Motoristas de carros, caminhões e motociclistas chegaram a abandonar os veículos para buscar abrigo na mureta de cimento que divide as pistas das vias expressas; enquanto passageiros de ônibus dividiam espaço no chão dos coletivos para fugir das balas.



>> Siga o perfil da Agência Brasil no Facebook

Ao menos duas pessoas foram feridas em ônibus: um era motorista e trafegava pela Linha Vermelha, e o outro era um passageiro que estava na Avenida Brasil. O condutor seguia internado, com quadro de saúde estável, no início da noite e aguardava cirurgia no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). Outras duas pessoas foram baleadas durante a operação e também encaminhadas para o HMAPN.