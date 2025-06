MPRJ abre inquérito próprio sobre operação da PM durante festa junina

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) instaurou, na última segunda-feira (9), um procedimento investigatório criminal (PIC) sobre a operação policial na Comunidade Santo Amaro, no Catete, no sábado (7), durante uma festa junina. Na ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar, Herus Guimarães Mendes morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas.Segundo o MPRJ, nas primeiras horas da manhã de sábado, o procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, movimentou as estruturas institucionais para realizar uma investigação paralela às da Polícia Militar e da Polícia Civil. Um perito e três técnicos periciais estiveram no Instituto Médico Legal (IML) para uma perícia independente no corpo da vítima, utilizando um scanner com recursos digitais avançados.