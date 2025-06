Instituições de ensino chinesas abrem oportunidades para brasileiros

Estudantes brasileiros interessados em intercâmbio em escolas de segundo grau ou universidades chinesas tem a chance de se inteirar sobre o ensino naquele país na feira Estude em Pequim, China, promovida pelo Instituto Confúcio da Unesp em parceria com a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), na capital, a partir desta terça-feira (10).

A cerimônia de abertura acontecerá às 10h30. A feira, no campus da ESPM, fica aberta de 10h às 16h .

Os visitantes podem saber mais sobre oportunidades de graduação, mestrado e doutorado nas universidades chinesas. Para os secundaristas haverá oportunidade de programas de intercâmbio.

Fazem parte da feira, sete universidades, sete escolas de ensino médio e o Chinese Testing International Co., Ltd., central, que é o escritório responsável pela realização dos exames de proficiência em chinês.



Nem todas as instituições educacionais presentes exigem proficiência em Mandarim. Para as que exigem haverá orientação sobre os exames.