Adesão das redes de ensino ao Enem dos Professores termina domingo

As redes estaduais e municipais de educação que quiserem aderir voluntariamente à Prova Nacional Docente (PND) têm até domingo (15) para sinalizar a opção diretamente no As redes estaduais e municipais de educação que quiserem aderir voluntariamente à Prova Nacional Docente (PND) têm até domingo (15) para sinalizar a opção diretamente no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec)

A iniciativa do Ministério da Educação (MEC) pretende estimular a realização de concursos públicos e aumentar o número de professores qualificados nas redes públicas de ensino de estados e municípios. Os gestores de educação de cada localidade poderão usar o resultado obtido pelos participantes no Enem dos Professores como etapa única ou complementar em seus próprios concursos públicos ou processos seletivos simplificados de contratação de professores. O processo de adesão é feito online pela Secretaria de Educação municipal, estadual ou do Distrito Federal, com login no portal de serviços digitais do governo federal, o Gov.br, diretamente no Sistema Simec. No módulo Prova Nacional Docente (PND), o gestor da área de educação deve selecionar a aba Adesão, no menu principal, e responder ao questionário. Os entes federativos deverão informar a previsão de data para realização de processos seletivos para professores da educação básica em sua rede. Por fim, o responsável deverá assinar eletronicamente termo de adesão.

Editais próprios A Prova Nacional Docente não substitui o processo seletivo das redes estaduais. Por isso, após a confirmação da adesão pelo Inep, a respectiva Secretaria de Educação deverá cadastrar, até 25 de junho, no sistema Simec, o próprio edital de seleção de professores para 2026. O documento de cada uma das redes públicas de educação deverá indicar o uso da nota da Prova Nacional Docente como parte da seleção local de professores ou como etapa única.

Depois do encerramento do prazo de adesão e regulamentação, o Inep prevê a abertura, em julho, das inscrições para o exame e divulgará a lista de redes que estão com processos seletivos abertos. O Ministério da Educação (MEC) preparou um guia prático para explicar aos estados e municípios a adoção da PND em seus processos seletivos, principalmente, na elaboração dos seus editais de seleção. Mesmo com a adesão voluntária ao exame unificado, o gestor de educação não é obrigado a usar os resultados em todos os seus processos seletivos.

A Prova Nacional Docente usará como referência a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) na modalidade licenciaturas, aplicado pelo Inep, desde 2024. Anualmente, o Enade das Licenciaturas avalia as competências e as habilidades gerais e específicas, necessárias a quem se dedica ao ensino. A inscrição no exame é obrigatória a todos os concluintes de cursos de licenciaturas, ou seja, cursos que formam os professores da educação básica.