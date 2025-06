Exposição na Pinacoteca mostra como arte pop resistiu na ditadura

No ano em que completa 120 anos de existência, a Pina Contemporânea apresenta ao público sua maior exposição do ano. Chamada de Pop Brasil: vanguarda e nova figuração,1960-1970, a mostra apresenta 250 obras produzidas por mais de 100 artistas brasileiros e que refletem a ruptura democrática, o surgimento da indústria cultural e as transformações sociais do período em que o país vivia sob uma ditadura militar e o mundo se dividia como resultado da Guerra Fria.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com curadoria de Pollyana Quintella e Yuri Quevedo, a exposição revela como os artistas brasileiros enfrentaram a censura e contestaram a ditadura por meio da arte pop, que foi originada no Reino Unido, mas se tornou mundialmente conhecida por meio de artistas norte-americanos como Andy Warhol e Roy Lichtenstein. No entanto, enquanto os estrangeiros da pop arte trabalhavam a linguagem artística no contexto de um país desenvolvido, industrializado e com produção massificada, no Brasil os artistas refletiam o subdesenvolvimento, a desigualdade social e a opressão da ditadura civil-militar.

“Esta é a maior exposição do ano da Pinacoteca, neste ano super importante para o museu, que completa 120 anos. A mostra também celebra os 60 anos de dois grandes marcos da arte contemporânea brasileira: a exposição Opinião 65, que aconteceu no ano do quarto centenário do Rio de Janeiro, e a exposição Propostas 65, aqui em São Paulo. As duas exposições tinham como características - e como situação incontornável - o golpe civil militar que instaurou uma ditadura aqui no Brasil. Elas ocorreram um ano após o golpe e, de certa forma, mostraram como os artistas reagiram coletivamente a essa situação absurda de opressão e de supressão dos direitos individuais e coletivos”, explicou Quevedo, em entrevista à Agência Brasil.

A exposição de agora, na Pinacoteca de São Paulo, segundo o curador, busca recriar o retrato dessa geração de artistas jovens, muitos deles universitários, que reagiram à ditadura, mas que também refletiram as mudanças sociais e comportamentais que aconteciam no mundo.

A mostra

A exposição começa com uma série de bandeiras no chamado Happening das Bandeiras, evento realizado em 1968 e com a participação de artistas como Flávio Motta, Nelson Leirner, Hélio Oiticica, Carmela Gross e Ana Maria Maiolino. Eles mostraram tecidos serigrafados com mensagens na Praça General Osório, no Rio de Janeiro, a fim de ocupar o espaço público e promover o acesso democrático às artes visuais. Uma delas é a famosa bandeira de Oiticica: “Seja marginal, seja herói”, obra marcante da cultura marginal e símbolo de resistência em tempos de ditadura no país.